Суд в Бангладеш приговорил оппозиционного лидера к девяти годам тюрьмы по делу о коррупции

Тарик Рахман также обязан выплатить штраф в размере $275 тыс., в случае неуплаты которого срок заключения будет продлен на три месяца

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Суд Дакки заочно приговорил к девяти годам тюрьмы лидера Националистической партии Бангладеш (BNP) Тарика Рахмана по делу о коррупции. Об этом в среду сообщила газета Dhaka Tribune.

Помимо этого, проживающий за границей Рахман обязан выплатить штраф в размере $275 тыс., в случае неуплаты которого срок заключения будет продлен на три месяца. Жена политика Зубайда, которая также фигурировала в деле в качестве обвиняемой, проговорена к трем годам заключения и штрафу в размере более $30 тыс.

Комиссия по борьбе с коррупцией инициировала дело против Рахмана в 2007 году. Он обвинялся в незаконном обогащении. После того как спустя год политик был отпущен под залог, он отправился в Великобританию на лечение, но с тех пор не возвращался в страну. Находясь в Великобритании, Рахман продолжает политическую деятельность и является исполняющим обязанности председателя BNP. Этот пост он занял после того, как в 2018 году его мать, лидер партии Халеда Зия была приговорена к 10 годам тюрьмы по коррупционному делу.

Для Рахмана это не первый обвинительный приговор. Он был фигурантом четырех различных судебных разбирательств, в том числе о покушении на нынешнего премьер-министра Шейх Хасину в 2004 году. По последнему Рахман получил пожизненный срок.

Объявление приговора прошло на фоне подготовке Бангладеш к всеобщим выборам, которые должны пройти в январе 2024 года. BNP в последние недели проводит многотысячные акции протеста, требуя отставки Хасины, поскольку считает это необходимым условием для свободных и справедливых выборов. Ее партия "Авами лиг" в ответ также проводит многотысячные митинги и шествия. Нередко эти акции проводятся одновременно, сопровождаются стычками, беспорядками и многочисленными задержаниями.