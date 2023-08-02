Апелляционная палата Кишинева разрешила депутату Таубер выезд за пределы столицы

Адвокат политика Аурелиу Коленко сообщила, что вместе с тем депутат остается под судебным контролем

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева ослабила назначенную ранее депутату парламента Марине Таубер меру пресечения и разрешила ей перемещение по территории Молдавии за пределами столицы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат политика Аурелиу Коленко.

"С сегодняшнего дня ей разрешили выезд из Кишинева и передвижение по территории республики", - сказал он. Вместе с тем Таубер остается под судебным контролем, уточнил он.

В июле 2022 года против оппозиционного политика выдвинули обвинения по двум уголовным делам, касающимся финансирования запрещенной ныне партии "Шор". Депутат заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит президент страны Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности. Лидер партии "Шор" Илан Шор связывал арест с попыткой давления на оппозицию за организацию массовых акций протеста в Молдавии.

Конституционный суд Молдавии 19 июня принял решение поддержать запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". В нем Минюсту предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Как пояснял председатель суда Николай Рошка, депутаты партии "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но их фракция будет расформирована.