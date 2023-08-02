Посол Ирана в РФ подтвердил запуск групповых безвизовых поездок с 1 августа

По словам Казема Джалали, "есть некоторые туристические агентства, которые признаются авторитетными и в Иране, и в России"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил запуск групповых безвизовых поездок между странами с 1 августа.

"С 1 августа групповые туристические поездки должны быть запущены. Есть некоторые туристические агентства, которые признаются авторитетными и в Иране, и в России. Эти компании как раз берут туристов и группами везут в Россию и Иран без предоставления виз", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

О том, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами, сообщил в марте министр экономического развития РФ Максим Решетников. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.