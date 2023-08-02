Замглавы МИД РФ и посол Казахстана обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях

Александр Панкин и Даурен Абаев, в частности, обсудили вопросы текущей повестки органов Содружества независимых государств

АСТАНА, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и посол Казахстана в РФ Даурен Абаев обсудили на встрече перспективы сотрудничества в интеграционных объединениях. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского посольства в Москве.

"Обсуждены состояние и перспективы взаимодействия Казахстана и России в рамках региональных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам текущей повестки органов Содружества независимых государств, акцентировано внимание на процессах, происходящих на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности, а также рассмотрен график мероприятий по линии Евразийского экономического союза.