Посол Ирана заявил о необходимости эффективных мер против стран, где сжигают Коран

Казем Джалали назвал эти акции "позорным действием"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что следует принять эффективные и действенные меры против стран, в которых проходят акции сожжения корана.

"Если мы совершим такое коллективное действие, как минимум с помощью исламских государств, которые выразили отвращение этим позорным действиям, которые совершились в Дании и Швеции, если они [исламские страны] примут такие меры по отношению к двум странам, я думаю, что это может быть эффективным и действенным", - сказал Джалали на пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил странам - членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрывать дипломатические отношения с теми государствами, в которых повторяются акции осквернения Корана.