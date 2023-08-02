2 августа, 15:26

Посол Ирана заявил о необходимости эффективных мер против стран, где сжигают Коран

Казем Джалали назвал эти акции "позорным действием"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что следует принять эффективные и действенные меры против стран, в которых проходят акции сожжения корана.

Читайте также
Протесты в Ираке и риск разрыва отношений. В Швеции планируется новое сожжение Корана

"Если мы совершим такое коллективное действие, как минимум с помощью исламских государств, которые выразили отвращение этим позорным действиям, которые совершились в Дании и Швеции, если они [исламские страны] примут такие меры по отношению к двум странам, я думаю, что это может быть эффективным и действенным", - сказал Джалали на пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил странам - членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрывать дипломатические отношения с теми государствами, в которых повторяются акции осквернения Корана. 

Теги:
ШвецияИранДания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация