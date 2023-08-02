На западе Украины разогнали собравшихся на молитву прихожан канонической церкви

В настоящее время все храмы УПЦ в Ивано-Франковской области захватили раскольники из Православной церкви Украины

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Украины разогнали прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Городенке Ивано-Франковской области, которые собрались для молитвы на частном участке. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Полиция разогнала верующих Украинской православной церкви в Городенке Ивано-Франковской области, которые собрались на молитву на частном участке", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту все храмы УПЦ в этом регионе захватили раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ). Последний захват произошел 28 марта, когда ПЦУ перевела под свою юрисдикцию кафедральный собор УПЦ в Ивано-Франковске, изгнав духовенство и прихожан канонической церкви.