2 августа, 15:17

Япония готова оказать дополнительную помощь Украине

Как отметил замминистра финансов Японии Масато Кандо, Токио готов предоставить помощь через инструменты Всемирного банка

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Японии готово оказать Украине дополнительную поддержку, в том числе в области жилищного сектора. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов страны Масато Кандо по итогам прошедших в Киеве переговоров с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

"Япония продолжит поддерживать Украину по мере необходимости", - приводит его слова агентство Kyodo. Кандо подчеркнул, что Япония готова предоставить украинской стороне дополнительную помощь, направленную на восстановление инфраструктуры Украины, через инструменты Всемирного банка.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на общую сумму $7,6 млрд. 

Теги:
ЯпонияУкраина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация