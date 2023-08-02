Япония готова оказать дополнительную помощь Украине

Как отметил замминистра финансов Японии Масато Кандо, Токио готов предоставить помощь через инструменты Всемирного банка

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Японии готово оказать Украине дополнительную поддержку, в том числе в области жилищного сектора. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов страны Масато Кандо по итогам прошедших в Киеве переговоров с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

"Япония продолжит поддерживать Украину по мере необходимости", - приводит его слова агентство Kyodo. Кандо подчеркнул, что Япония готова предоставить украинской стороне дополнительную помощь, направленную на восстановление инфраструктуры Украины, через инструменты Всемирного банка.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на общую сумму $7,6 млрд.