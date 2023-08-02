В Нигере заявили, что эвакуация французов открывает путь к интервенции

Политическое объединение "Движение M62 - Moutountchi/Bourtchintarey" призвало жителей Ниамея каждый день устраивать акции протеста на основной развязке международного аэропорта до тех пор, пока иностранные войска не покинут страну

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Эвакуация французских граждан из Нигера открывает путь для интервенции Франции в африканскую страну. Об этом заявили представители нигерского политического объединения "Движение M62 - Moutountchi/Bourtchintarey".

"Усилия Франции по экстренной эвакуация своих граждан свидетельствует о подлинных намерениях Парижа, которые состоятся в военной интервенции в Нигер с целью защиты собственных интересов даже при риске убийства тысяч граждан Нигера, - говорится в заявлении объединения, созданного в августе 2022 года 15 профсоюзами и организациями гражданского общества Нигера в целях защиты суверенитета африканской страны. - Мы призываем Национальный совет спасения родины (созданный военными Нигера орган, правящий сейчас в республике - прим. ТАСС) строго выполнять свое собственное решение о закрытии внешних границ страны для всех, за исключением дружественных государств. Следует также обусловить эвакуацию граждан стран Европы с выводом из Нигера всех иностранных войск".

Объединение призвало жителей столицы Нигера Ниамея каждый день устраивать акции протеста на основной развязке международного аэропорта до тех пор, пока иностранные войска не покинут страну. Одновременно оно потребовало от военного руководства Нигера приостановить в стране распространение программ французских медиагрупп RFI и France 24.

Франция приступила 1 августа к эвакуации своих граждан из Нигера. По данным французских властей, из 1,2 тыс. французов, зарегистрированных французским дипведомством в Нигере, желание вернуться во Францию высказали около 600 человек. Помимо французов, в ходе эвакуации страну покинут около 800 иностранных граждан, в том числе представители Бельгии, Германии, Греции, Дании и Люксембурга.

В Ниамее расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, отмечает агентство АР.