СМИ: турецкая авиация нанесла серию ударов по территории Иракского Курдистана

По сведениям источников портала Shafaq News, обстрелам подверглись районы курдской автономии, расположенные на севере провинции Дахук

КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Турецкие ВВС нанесли в среду несколько авиаударов по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, на севере Иракского Курдистана. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По данным источников портала, обстрелам подверглись районы курдской автономии, расположенные на севере провинции Дахук. "Район подвергся четырем бомбардировкам", - приводит Shafaq News слова источника. О пострадавших или нанесенном материальном ущербе информации не приводится.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь-замок" на севере Ирака в апреле прошлого года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от базирующихся там сторонников РПК. Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.