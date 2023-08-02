Нетаньяху заявил, что развитие отношений с Замбией говорит о возвращении Израиля в Африку

По словам премьер-министра еврейского государства, между Израилем и Замбией установилась "невероятная дружба"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Замбии Хакаинде Хичилема, находящийся в еврейском государстве с визитом, обсудили в среду в Иерусалиме перспективы укрепления двусторонних связей. Во время встречи Нетаньяху заявил, что развитие отношений его страны с Замбией знаменует возвращение Израиля на Африканский континент, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Приветствуя гостя, Нетаньяху подчеркнул, что между Израилем и Замбией установилась "невероятная дружба". "Мы обсуждаем множество путей дальнейшего улучшения наших отношений во благо обоих наших народов, а также ради возвращения Израиля в Африку. Израиль возвращается в Африку, Африка возвращается к Израилю. И я думаю, что это пойдет на благо всем", - сказал израильский премьер, высказывания которого приводит канцелярия.

По ее информации, во время встречи политики говорили о возможностях "укрепить экономические и дипломатические связи между Израилем и Замбией и увеличить двустороннее сотрудничество в сферах инноваций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности". "Они также обсудили возможности поощрения расширенных израильских инвестиций в Замбии и улучшения доступа к израильским знаниям с целью развития отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.