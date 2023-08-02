Politico: США могут эвакуировать сотрудников посольства в Нигере

Как сообщила газета, соответствующий приказ затронет дипломатов, которые не играют ключевой роли в критических функциях посольства

ТАСС, 2 августа. Правительство США готовится к возможной эвакуации сотрудников американского посольства в Нигере. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, возможный приказ будет касаться большинства, но не всех сотрудников посольства. Он затронет дипломатов, которые не играют ключевой роли в критических функциях посольства.

Около 20 сотрудников Агентства США по международному развитию были эвакуированы уже на этой неделе. Однако, как пишет газета, окончательное решение об эвакуации еще не принято.

1 июля представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что посольство США в Нигере продолжает работать в обычном режиме. "Нет признаков каких-либо угроз американским гражданам или учреждениям", - подчеркнул он.