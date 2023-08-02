Число жертв теракта на северо-западе Пакистана возросло до 63

Еще семеро получили тяжелые ранения

ИСЛАМАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Еще семь человек, получивших тяжелые ранения в результате взрыва, устроенного в воскресенье террористом-смертником, скончались в больницах провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Общее число жертв теракта достигло 63.

Как сообщает газета The Express Tribune, в медучреждениях провинции проходят лечение 123 пострадавших в теракте, совершенном в районе Баджаур на границе с Афганистаном.

По данным Федерального бюро расследований Пакистана, в теракте на проходившем там съезде входящей в правящую коалицию партии Джамиат Улема-и-Исам-Фазл ("Собрание исламских богословов") было использовано 10 кг тротила. Взрыв произошел, когда в зале, где проводилось мероприятие, находились 400 партийных активистов. Более 40 человек погибли на месте, в том числе генеральный секретарь партии Хар Зиаулла.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование и найти виновных. Теракт осудили Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, США и Турция.