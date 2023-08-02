Президент и глава Генштаба армии Израиля осмотрели границу с Ливаном

Глава государства Ицхак Герцог заявил, что израильская армия готова дать отпор любому противнику

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог посетил в среду границу страны с Ливаном и заявил, что израильская армия готова дать отпор любому противнику. Высказывания главы государства распространила его канцелярия.

В ходе визита президент пообщался с военнослужащими израильской армии и заверил, что его страна дружелюбно настроена по отношению к ливанскому народу. "Я смотрю по другую сторону границы с Ливаном. Ливан в хаосе, переживает коллапс, и это трагедия. Мы протягиваем наши руки ливанскому народу. Они не заслуживают этого, они не заслуживают, чтобы колдовство Ирана убивало и уничтожало многие части их страны. Они точно не заслуживают вмешательства [проиранской шиитской организации] "Хезболлах", подрывающего их стабильность и благополучие", - сказал Герцог.

При этом он подчеркнул, что Израиль готов отразить любую угрозу, исходящую с севера. "Главное, что я хочу сказать нашим врагам, особенно "Хезболлах" по другую сторону границы: не заблуждайтесь. Армия обороны Израиля сильна, она едина. Она способна обороняться и будет защищать наши суверенитет и безопасность и благополучие народа Израиля. Это наш главный приоритет", - указал он.

Границу с Ливаном посетил и начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, сообщила армейская пресс-служба. Была ли это совместная поездка или президент и глава Генштаба посещали разные участки северной границы, не уточняется.

Как отметили в армейской пресс-службе, Халеви осмотрел заградительный барьер, который возводится сейчас вдоль границы. За последние месяцы возведено уже несколько десятков километров заграждения, указали в пресс-службе. Командование местной воинской части доложило начальнику Генштаба о планах оборонительных действий во вверенном им районе и о мерах по обеспечению безопасности жителей северной части Израиля, указали в армии.

Рост напряженности на ливано-израильской границе

Напряженность на юге Ливана возросла после того, как сторонники шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах" установили в начале июля палатки вблизи селения Гаджар и ферм Шебаа, которые остались под контролем израильских войск после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году.

Командование Временными силами ООН в Ливане призвало стороны к сдержанности и направило дополнительные патрули миротворцев на границу, где после конфликта 2006 года действует режим прекращения огня.