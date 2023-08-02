Секретарь СНБО Украины поблагодарил Польшу за помощь сразу на трех языках

Алексей Данилов выразил благодарность Варшаве на украинском, польском и английском

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поблагодарил Польшу за помощь сразу на трех языках - на украинском, польском и английском.

Соответствующие записи Данилов опубликовал в Twitter. По его словам, "напряжение иногда вызывает эмоциональные действия и слова", но при этом Украина благодарна "за каждый злотый, снаряд или доброе слово".

31 июля министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь, и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины".

Позже официальный представитель МИД Украины Олег Николенко проинформировал, что 1 августа в украинское дипведомство был приглашен посол Польши Бартош Цихоцкий из-за высказываний Пшидача. По его словам, во время встречи было отмечено, "что заявления о якобы имеющей место неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". На следующий день замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что отношения республики и Украины на данный момент "не самые хорошие" из-за высказываний представителей украинских властей.