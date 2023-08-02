Глава МИД Британии назвал приоритетом помощь британцам в Нигере

Джеймс Клеверли совершает турне по странам Западной и Южной Африки

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли назвал главным приоритетом Лондона помощь британцам в выезде из Нигера, переживающего острый политический кризис. Об этом глава Форин оффиса, который совершает турне по странам Западной и Южной Африки, сообщил в Twitter.

"Я сейчас нахожусь в Нигерии, у меня только что была встреча с президентом Нигерии [Бола Тунубу] и несколько дней назад у меня была встреча с президентом Ганы [Наной Акуфо-Аддо]. Конечно, мы обсудили ситуацию в Нигере. Приоритетом британского правительства остается безопасность британских граждан и помощь им в том, чтобы выбраться из этой страны в безопасное место", - сообщил министр.

Всего во время четырехдневного турне, которое началось 31 июля, Клеверли должен посетить Гану, Нигерию и Замбию.