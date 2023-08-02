Зеленский объявил о подготовке Киева к новому политическому сезону в странах-партнерах

По словам президента Украины, в первую очередь им нужно сосредоточиться на реализации "формулы мира", интеграции страны в ЕС и НАТО, получении гарантий безопасности и поддержки для восстановления экономики

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки украинской дипломатии к новому политическому сезону в странах-партнерах.

"Сейчас самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. <...> Пора подготовиться. Нам нужны решения для Украины", - написал он в Telegram-канале по итогам экстренного совещания с украинскими дипломатами.

По словам Зеленского, в первую очередь им нужно сосредоточиться на реализации "формулы мира", интеграции Украины в ЕС и НАТО, получении гарантий безопасности и поддержки для восстановления экономики страны.

НАТО на саммите в Вильнюсе утвердила программу многолетней военной помощи Киеву, которая должна продолжаться и после завершения текущего конфликта. Кроме того, Группа семи (G7) позже приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которая, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Как он пояснил, оно, по сути, означает, что "семерка" посягает на безопасность России.