Экс-посол Китая считает, что AUKUS угрожает международному режиму нераспространения

Такое сотрудничество не только угрожает обострить гонку ядерных вооружений, но и может навредить духу Договора Раротонга от 1985 года, создавшего безъядерную зону в южной части Тихого океана, отметил Чэн Цзинъе

ВЕНА, 2 августа. /ТАСС/. Альянс США, Австралии и Великобритании (AUKUS), в рамках которого Канберра получит атомные подводные лодки, создает угрозу для международного режима нераспространения. Такое мнение выразил экс-посол Китая в Австралии Чэн Цзинъе.

"Это серьезный риск для международного режима нераспространения. Это подход двойных стандартов к вопросу нераспространения. Нераспространение - лишь геополитический инструмент, который используют в личных интересах", - сказал он в ходе дискуссии, посвященной рискам, исходящим от блока AUKUS. Это мероприятие организовали в Вене российский Центр энергетики и безопасности и Китайская ассоциация по контролю над вооружениями и разоружением.

По словам экс-посла, такое сотрудничество не только угрожает обострить гонку ядерных вооружений, но и может навредить духу Договора Раротонга от 1985 года, создавшего безъядерную зону в южной части Тихого океана. Некоторые страны региона уже выразили обеспокоенность, отметил Чэн Цзинъе.

Осенью 2021 года Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот, заключив военный альянс с Великобританией и США. В марте партнерством был принят трехэтапный план предоставления Австралии атомных субмарин с неядерным вооружением.

Россия и Китай высказали озабоченность планами военного альянса по строительству атомных подводных лодок и призывали его участников строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.