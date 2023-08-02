В Палате представителей США начали расследовать приписываемый КНР взлом почты чиновников

Законодатели выразили обеспокоенность "новым уровнем навыков и изощренности со стороны китайских хакеров"

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США начал расследовать обстоятельства приписываемого хакерам из КНР взлома почтовых адресов чиновников Госдепартамента и американского Министерства торговли. Об этом председатель вышеупомянутого комитета Джеймс Комер, а также главы двух подкомитетов сообщили в письме на имя руководителей внешнеполитического и торгового ведомств США Энтони Блинкена и Джины Раймондо.

"У нас вызывает беспокойство, что эта атака на федеральные ведомства, которая затронула и электронный аккаунт высокого должностного лица США, такого как вы, свидетельствует о новом уровне навыков и изощренности со стороны китайских хакеров", - объяснили свое решение законодатели.

Конгрессмены попросили Блинкена и Раймондо не позднее 9 августа провести брифинг, посвященный "обнаружению, последствиям и ответным действиям" в связи со взломом.

"По последним отчетам, в рамках предполагаемой китайской кампании по кибершпионажу с целью получения доступа к данным секретных компьютерных сетей взломы произошли в более чем двух дюжинах организаций, включая некоторые правительственные ведомства США", - говорится в письме.

Как утверждала ранее газета The Washington Post, китайские хакеры получили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику министра торговли США Джины Раймондо. По версии источника издания из числа должностных лиц США, "китайские кибершпионы, использовав базовую уязвимость в облачном сервисе Microsoft", взломали электронные почтовые ящики в Министерстве торговли и Госдепартаменте.