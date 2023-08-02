СМИ: Франция завершает операцию по эвакуации своих граждан из Нигера

По данным телеканала BFMTV, большинство французов были в течение дня доставлены тремя бортами ВВС в Париж

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Последний самолет с французскими гражданами и представителями других стран, которых эвакуируют из Нигера, готов к вылету из столичного аэропорта в Ниамее. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как указывает телеканал, большинство из 600 французов, изъявивших желание вернуться во Францию, были в течение дня доставлены тремя бортами французских ВВС в Париж. Всего на учете в посольстве Франции в Нигере состоит около 1,2 тыс. французов.

Помимо французских граждан, спецрейсами Нигер покинули также представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии, США и Канады.