В двух районах Одессы произошел сбой в энергоснабжении

Без света временно остались жители Приморского, Киевского районов города и Одесского района области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в Киевском и Приморском районах Одессы, а также в Одесском районе Одесской области. Об этом сообщили в местном филиале компании "ДТЭК".

"В 19:11 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Без света временно остались клиенты, проживающие в Приморском, Киевском районах Одессы и в Одесском районе области", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что энергетики уже работают над устранением последствий происшествия.