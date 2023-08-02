В Польше выразили надежду на воздержание Украины от слов и шагов во вред отношениям

В МИД республики заявили о стремлении к хорошим отношениям с Киевом

ТАСС, 2 августа. Власти Польши ждут, что Украина будет воздерживаться от высказываний и действий, которые вредят польско-украинским отношениям. Об этом заявил МИД республики в сообщении по итогам встречи с представителем посольства Украины.

"Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной. Они должны основываться на взаимоуважении и понимании национальных интересов. Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям", - указано в заявлении ведомства.

"Польша ждет от Украины готовности принять ее позицию, в частности, по вопросу охраны польского сельского хозяйства, но также и по другим вопросам. Эта позиция была передана сегодня поверенному в делах Украины в Варшаве", - сказано в сообщении.

Польский МИД ранее сообщил о вызове посла Украины в Варшаве в связи с высказываниями представителей украинских властей. Как стало известно, посол Украины в Польше на данный момент находится в Киеве, поэтому на встречу в МИД республики прибыл его заместитель. Это произошло после того, как официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко проинформировал, что 1 августа в украинский МИД "был приглашен посол Республики Польша Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача". По его словам, "во время встречи было отмечено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

Пшидач 31 июля в эфире польского телевидения заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь, и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины". Вечером в тот же день заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига назвал это заявление безосновательным и "равнозначным вероломству".

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом ранее произошел из-за решения Польши сохранить эмбарго на украинское зерно. Украина считает это решение недружественным и популистским шагом. Польша заявляет, что действует исходя из национальных интересов, и украинская сторона должна это понимать.