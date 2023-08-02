В суданском штате Северный Кордофан ввели комендантский час

Ограничение на перемещение за исключением крайней необходимости будет действовать с 19:00 до 05:00 по местному времени со 2 августа

КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор суданского штата Северный Кордофан Абдель Халек Абдель Латиф издал указ о введении комендантского часа на всей его территории. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По его данным, ограничение на перемещение за исключением крайней необходимости будет действовать с 19:00 до 05:00 по местному времени (с 20:00 до 06:00 мск) со 2 августа.

Накануне телеканал Al-Hadath сообщал, что ожесточенные боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) впервые произошли в окрестностях города Умм-Руваба, расположенного в штате Северный Кордофан.

Согласно заявлению ВС Судана, силы армии пресекли попытку бойцов спецназа войти в город, ликвидировали несколько человек, еще пятерых взяли в плен и захватили военную технику. Представитель спецназа со своей стороны утверждал, что они стягивают свои силы к югу от города и готовятся к наступлению.