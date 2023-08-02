Минск передал Варшаве данные, опровергающие обвинения в нарушении границы вертолетами

По данным белорусской стороны, вертолеты ВВС и войск ПВО выполняли полеты на высоте 150-200 м, а траектория полетов не приближалась ближе 1 900 м к государственной границе

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Белоруссия передала Польше данные объективного контроля воздушных судов, подтверждающие отсутствие оснований для обвинения в нарушении границы белорусскими вертолетами. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства обороны Белоруссии.

"Министерством обороны Республики Беларусь совместно с Министерством иностранных дел Республики Беларусь были подготовлены и представлены польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Беларусь, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы", - отмечается в заявлении.

По данным белорусской стороны, вертолеты белорусских ВВС и войск ПВО выполняли полеты на высоте 150-200 м, а траектория полетов не приближалась ближе 1 900 м к государственной границе. При этом, обратили внимание в белорусском Минобороны, в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 м от белорусской границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций.

Кроме того, заявили в оборонном ведомстве, польская сторона была в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов. "Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно нелогично", - отметили в Минобороны. Там заявили, что в ходе выполнения полетов военным ведомством осуществлялось постоянное взаимодействие с дежурным авиационного движения дежурной боевой группы Центра воздушных операций командования компонентом воздушных сил Польши, каких-либо претензий в адрес Белоруссии с его стороны не поступало.

Во вторник польское правительство заявило, что два белорусских военных вертолета нарушили воздушную границу Польши в районе Беловежи. При этом в Минобороны признали, что "пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет фиксацию радиолокационными системами", поэтому "в утреннем сообщении оперативное командование утверждало, что польские радиолокационные системы не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства страны". Ранее местные жители вблизи польско-белорусской границы обратили внимание на пролет белорусских вертолетов и выразили обеспокоенность по этому поводу.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.