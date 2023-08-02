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Попытка госпереворота в Нигере

Из Нигера эвакуировали шестерых голландцев

МИД Нидерландов ранее сообщал, что в Нигере находятся около 25 голландцев

ГААГА, 2 августа. /ТАСС/. Шесть голландцев эвакуированы на различных рейсах из Нигера. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

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"Шесть человек смогли покинуть Нигер при поддержке международных партнеров, - информировал министр. - Мы находимся на связи с голландцами, которые по-прежнему находятся в Нигере, и делаем все возможное, чтобы посадить на рейсы тех, кто хочет уехать".

Ранее посол Нидерландов в Нигере Пол Толен назвал обстановку в стране очень неопределенной и тревожной. МИД Нидерландов сообщал, что в Нигере находятся около 25 голландцев. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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