Демонстранты в Хасеке требуют от курдов прекратить принудительную мобилизацию

В районе Эль-Хомр протестующие вышли на улицы с сирийскими национальными флагами и перегородили проезды горящими покрышками, парализовав движение в городе

БЕЙРУТ, 2 августа. /ТАСС/. Жители арабских районов провинции Хасеке провели акции протеста против принудительного набора курдами молодежи из местных племен в ряды коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая контролируют северо-восток страны. Как сообщило агентство SANA, демонстранты потребовали прекратить насильственные захваты лиц призывного возраста с целью включения их в состав формирований СДС.

В районе Эль-Хомр протестующие, вышедшие на улицы с сирийскими национальными флагами, перегородили проезды горящими покрышками, парализовав движение в городе Хасеке (620 км от Дамаска). "Мы осуждаем преступные действия курдской милиции, которая похищает молодых людей и подростков, чтобы заставить их сражаться на своей стороне, - сказал один из участников акции. - Принудительной мобилизации должен быть положен конец, это не отвечает интересам арабского населения".

Шейхи местных племен ранее высказались за возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам провинций Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. 24 июля на собрании в городе Эль-Меядин они заявили, что "СДС превратились в марионеточные формирования, защищающие военные базы США".

25 июля к востоку от Дейр-эз-Зора произошли вооруженные столкновения между СДС и арабскими ополченцами. Курдские силы следом провели аресты в населенных пунктах. В ответ глава племени шарабин Наваф Салех аль-Башар предупредил, что местные бедуины выступят с оружием в руках "против американских оккупантов и их пособников, если репрессии не будут прекращены".

Дамаск неоднократно требовал от международного сообщества остановить преследование жителей северо-восточных районов, которые желают "воссоединения с родиной". МИД Сирии в послании в Совбез ООН в 2022 году подчеркнул, что Дамаск сохраняет за собой право взять под защиту мирное население.