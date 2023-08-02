NYT узнала о возвращении ВСУ к прежней тактике в контрнаступлении

По данным газеты, причиной этого решения стали неэффективность западной тактики и планы попытаться измотать российские силы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвращаются к прежней тактике в своем контрнаступлении из-за неэффективности западной тактики и намерены попытаться измотать российские силы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, украинцы, получившие подготовку в западных странах, терялись на поле боя, не могли продвигаться в условиях минных заграждений и откладывали наступательные действия, тем самым теряя тактическое преимущество.

В настоящее время, указывает издание, прошедшие обучение на Западе украинские войска возвращаются к старой тактике и концентрируются "на изматывании российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности", при этом вторая волна подготовленных Западом подразделений в основном начинает лишь незначительные атаки. Подобное положение дел, отмечает газета, "вызывает вопросы о качестве подготовки украинцев" западными странами.

При этом США и их союзники считают, что украинская тактика слишком затратная в плане расхода боеприпасов, что может привести к истощению запасов снарядов у ВСУ.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.