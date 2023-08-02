Премьер-министр Канады сообщил о расставании с женой после 18 лет брака

Джастин Трюдо отметил, что они с Софи Грегуар-Трюдо "остаются близкой семьей, сохраняя глубокую любовь и уважение друг к другу"

ОТТАВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что расстается со своей женой Софи Грегуар-Трюдо, с которой провел 18 лет в браке.

"Софи и я хотим сообщить, что после ряда важных и тяжелых разговоров мы приняли решение расстаться", - написал канадский премьер в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем Трюдо отметил, что они с Софи "остаются близкой семьей, сохраняя глубокую любовь и уважение друг к другу", и попросил уважать личную жизнь ради благополучия их детей.

Джастин Трюдо и бывшая телеведущая Софи Грегуар поженились в мае 2005 года, у них трое детей - сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.