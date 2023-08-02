Французские ВВС эвакуировали из Нигера более 700 человек

Из них 498 человек являются гражданами Франции

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Французские ВВС вывезли к настоящему времени из Нигера более 700 человек, в том числе 498 французов. Об этом сообщил в Twitter МИД Франции.

"С учетом трех спецрейсов из столицы Нигера Ниамея было вывезено 736 человек, в том числе 498 французов", - отмечается в сообщении.

Франция завершает операцию по эвакуации иностранцев из Нигера. Заключительный четвертый рейс в настоящий момент готовится к вылету.

Эвакуация из страны была добровольной, в общей сложности около 600 французов из 1,2 тыс. состоящих на учете в посольстве, изъявили желание покинуть Нигер.

Помимо французских граждан, спецрейсами из Ниамея вылетели также представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии, США и Канады.