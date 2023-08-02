Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны ввиду трений Белоруссии и Польши

Варшава ранее утверждала, что белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши, нарушив ее государственную границу

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Белоруссии. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя утверждения Варшавы о том, что белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши, нарушив ее государственную границу.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Она предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.