МИД Белоруссии призвал Польшу не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолетами

В ведомстве отметили, что Варшава не должна использовать эту ситуацию для милитаризации приграничного пространства

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. МИД Белоруссии призвал польскую сторону не нагнетать ситуацию с якобы нарушением белорусскими вертолетами границ Польши, не использовать ее для милитаризации приграничного пространства.

"2 августа в МИД был приглашен временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.

При этом Минск призвал "польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства". В МИД отметили, что в качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов. При этом подчеркнули, "деэскалация и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога".

Ранее местные жители вблизи польско-белорусской границы обратили внимание на пролет белорусских вертолетов и выразили обеспокоенность по этому поводу. Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.