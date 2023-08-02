СМИ: замглавы администрации Тайваня не посетит Вашингтон в ходе транзита через США

Как сообщило Центральное информационное агентство острова, заместитель главы внешнеполитического ведомства Юй Далэй не стал отвечать на вопросы о том, с какими официальными лицами США планирует встретиться Лай Циндэ в Нью-Йорке и Сан-Франциско

ГОНКОНГ, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня Юй Далэй опроверг информацию о том, что замглавы администрации острова Лай Циндэ при транзите через США может нанести визит в Вашингтон. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Он назвал ложью слухи о том, что политик может посетить Вашингтон или его пригород Арлингтон, где расположена штаб-квартира Американского института на Тайване (его представительство на острове де-факто выполняет функции посольства США). Как отмечает агентство, дипломат не стал отвечать на вопросы о том, с какими официальными лицами США планирует встретиться Лай Циндэ в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Замглавы внешнеполитического ведомства лишь указал, что работа над программой поездки еще не завершена. Он оставил без комментариев вопросы журналистов о том, требовала ли американская сторона проводить все мероприятия в США в закрытом формате.

Ранее Юй Далэй сообщил, что Лай Циндэ отправится в Парагвай и по пути транзитом совершит две остановки в США. В Нью-Йорке он пробудет с 12 по 13 августа, а утром 14 августа прибудет в южноамериканскую страну. 15 августа он посетит инаугурацию избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи. На обратном пути Лай Циндэ с 16 по 17 августа остановится в Сан-Франциско, после чего вылетит на Тайвань. Информация о возможных встречах с официальными лицами США во время поездки пока не разглашалась. Схема транзитного визита является обычной при поездках представителей администрации Тайваня в США, поскольку Вашингтон официально не признает независимости Тайваня.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на выборах в январе 2024 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.