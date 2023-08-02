Негодование США и Польши, потери ВСУ и борьба с русским языком. Ситуация вокруг Украины

В Польше и США недовольны руководством Украины. В Варшаве утверждают, что Киеву пора начать ценить то, что на протяжении последних нескольких лет делает Польша для Украины. В Вашингтоне возмущены критикой действий НАТО со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, а также тем, что киевские власти неоднократно игнорировали советы США по ведению боевых действий.

Число раненых при контрнаступлении военнослужащих украинской армии оказалось "колоссальным", сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских медиков.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток безуспешно пытались наступать на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском и южнодонецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На донецком направлении российские военные за сутки успешно отразили 12 атак ВСУ. Была также отбита атака на краснолиманском направлении. Штурмовые отряды группировки "Запад" ВС РФ улучшили тактическое положение в ЛНР и Харьковской области.

Конашенков отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах. ВС РФ уничтожили, в том числе, склады боеприпасов и топлива ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Киев вновь попытался атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, отметив, что экипаж российского корабля своевременно обнаружил и уничтожил катер противника.

Потери ВСУ

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на всех направлениях за сутки составили свыше 810 бойцов.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских врачей, число раненных при контрнаступлении военнослужащих ВСУ оказалось "колоссальным". Расположенные недалеко от линии фронта медицинские посты постоянно получают "приток солдат, раненных в боях". Особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин.

Русский язык

Петиция с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства набрала необходимое количество голосов для рассмотрения Владимиром Зеленским. Автор обращения считает недопустимым наличие русскоязычной версии официального портала президента Украины. В настоящее время сайт можно просматривать на трех языках: русском, украинском и английском.

У политики киевского режима и его западных хозяев, которые хотят уничтожить все русское, нет будущего, уверен президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства глава государства затронул тему интеграции новых регионов РФ в общероссийское культурное пространство, отметив, что "жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе". "И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить, как они и западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке", - констатировал президент.

Украинские беспилотники

Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава военного ведомства Алексей Резников. Он добавил, что пока дроны собирают в стране в основном из иностранных деталей, однако в планах - производить свои комплектующие. Тем не менее, по словам Резникова, "строить завод размером со стадион" на Украине пока не планируют.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины в этом году направило на производство в стране БПЛА почти $1,1 млрд. По его словам, в настоящее время более 40 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников, заключили контракты с государством, а "производство БПЛА выросло в десятки раз".

Отношения Украины и Польши

Отношения Украины и Польши на данный момент "не самые хорошие" из-за высказываний представителей украинских властей, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, на Украине "появились определенные эмоции", к которым в Варшаве относятся "с пониманием, потому что страна под атакой". Однако "нельзя так относиться к своим союзникам", добавил он, указав, что в отношениях Киева и Варшавы "есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание".

Ранее министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Киев получил от Польши большую помощь и "было бы хорошо, если бы он начал ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины".

В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поблагодарил Польшу за помощь сразу на трех языках - на украинском, польском и английском. "Напряжение иногда вызывает эмоциональные действия и слова", но при этом Украина благодарна "за каждый злотый, снаряд или доброе слово", написал он в Twitter.

Недовольство США

Недовольство действиями Киева выражают и в США. Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, украинские власти неоднократно игнорировали советы по ведению боевых действий со стороны США, что вызвало раздражение американской стороны. Так, стратегия, избранная Украиной, и символическое значение, которое киевские власти придавали борьбе за каждый кусок территории, "зачастую расходятся с военной перспективой и прагматизмом их союзников", отмечают в Вашингтоне.

На саммите в Вильнюсе представители государств-членов НАТО вновь заявили о поддержке Украины, но при этом они продемонстрировали, что Киеву необходимо "видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, и понимать видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнеров", указал источник. Он также подчеркнул, что негодование Вашингтона вызвала критика действий НАТО со стороны Зеленского.