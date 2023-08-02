Госдеп заявил, что США не ждут конкретных результатов от консультаций по Украине в Джидде

По словам руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера, США будут призывать участников консультаций занять американскую позицию по Украине

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. США не ждут никаких осязаемых и конкретных результатов от инициированных Западом и Киевом консультаций по Украине в Джидде. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я бы не ожидал чего-либо конкретного по итогам этих переговоров. Это только начало процесса. <...> С нашей точки зрения, это шанс для стран выслушать Украину", - сказал он, добавив, что США будут призывать участников консультаций занять американскую позицию по Украине.

"Но мы смотрим на это, как на часть процесса, не конец процесса", - подчеркнул Миллер.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.