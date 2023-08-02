Молдавские правоохранители проводят обыски в офисе оппозиционной партии "Возрождение"

Следственные мероприятия осуществляются в рамках дела о коррупции и отмывании денег

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) проводят обыски в офисе партии "Возрождение", которая принимает участие в акциях протеста оппозиции.

"Мы проводим следственные мероприятия в рамках дела о коррупции и отмывании денег", - сообщила телеканалу TV8 пресс-секретарь НЦБК Инна Волощук, пообещав предоставить подробности позднее.

Партия "Возрождение" принимает участие в антиправительственных акциях протеста, которые организует запрещенная Конституционным судом Молдавии партия "Шор". Ранее ее лидеры были обвинены в том, что партия получала незаконное финансирование, и других нарушениях. Под следствием также оказался лидер Партии социалистов республики Молдова Игорь Додон. Оппозиция считает, что за арестами стоят президент страны Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности.

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки президента и правительства, проведения досрочных выборов в парламент. Оппозиция возлагает на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо. В ответ президент обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота.