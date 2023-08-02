США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО "Праща Давида"

Сумма сделки оценивается в €316 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) "Праща Давида", разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Сегодня министр обороны [Израиля] Йоав Галант, генеральный директор израильского Министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир и глава управления Минобороны Израиля по НИОКР бригадный генерал запаса Даниэль Гольд получили уведомление от Госдепартамента США о решении [вашингтонской] администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения "Праща Давида", - говорится в сообщении министерства.

По информации пресс-службы, сумма сделки оценивается в €316 млн ($346 млн). Соглашение на поставку в скором времени подпишут представители министерств обороны Израиля и Финляндии и компании Rafael, добавили в военном ведомстве, не уточнив точные сроки подписания контракта.

"Одобрение, полученное сегодня от правительства США на продажу "Пращи Давида" - системы, совместно разработанной Израилем и Соединенными Штатами, - это важный шаг в сторону реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией. <...> Уверен, что это соглашение станет новой вехой в сотрудничестве между нашими странами, которое улучшит наш ответ на глобальные и региональные вызовы", - заявил в связи с этим израильский министр обороны Йоав Галант, поблагодарив американского коллегу Ллойда Остина за поддержку этой сделки.

Как сообщили в израильском Минобороны, с американской стороны в разработке и производстве системы "Праща Давида" участвует компания Raytheon. Ракеты-перехватчики разрабатывались совместными усилиями израильских и американских специалистов, тогда как пусковая установка и радиолокационные системы, входящие в состав комплекса, являются израильскими разработками, уточнили в министерстве. Модификация "Пращи Давида" для Финляндии будет дорабатываться при участии финских специалистов и будет интегрирована в систему управления войсками Финляндии, добавили в пресс-службе.

Система "Праща Давида" (на иврите также обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка") предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Наряду с ней небо над страной защищают система ПВО "Железный купол", перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО "Хец" ("Стрела"), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности. В мае 2023 года израильские военные впервые применили систему "Праща Давида" в боевых условиях, успешно перехватив с ее помощью ракеты, выпущенные палестинскими радикалами по Израилю с территории сектора Газа.