2 августа, 18:50
Попытка госпереворота в Нигере

Госдеп: США не рассматривают возможность применения силы против мятежников в Нигере

Как сообщили в ведомстве, Вашингтон пытается урегулировать эту ситуацию мирным образом

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация заверила в ответ на предупреждения руководства Буркина-Фасо и Мали, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения силы против мятежников в Нигере.

Читайте также
Возможность интервенции и эвакуация иностранцев. Что известно о ситуации в Нигере

"Единственный комментарий, который у меня есть относительно сообщений о потенциальном военном конфликте, заключается в том, что мы пытаемся урегулировать эту ситуацию мирным образом. Мы считаем, что всем интересам народа Нигера отвечает мирное урегулирование этой ситуации", - заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. "В этом заключается наша политика. Этого мы пытаемся добиться", - сказал американский дипломат.

Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет приравнено к объявлению войны Буркина-Фасо и Мали. Они также пообещали принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера. 

Теги:
НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация