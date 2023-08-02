Госдеп: США не рассматривают возможность применения силы против мятежников в Нигере

Как сообщили в ведомстве, Вашингтон пытается урегулировать эту ситуацию мирным образом

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация заверила в ответ на предупреждения руководства Буркина-Фасо и Мали, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения силы против мятежников в Нигере.

"Единственный комментарий, который у меня есть относительно сообщений о потенциальном военном конфликте, заключается в том, что мы пытаемся урегулировать эту ситуацию мирным образом. Мы считаем, что всем интересам народа Нигера отвечает мирное урегулирование этой ситуации", - заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. "В этом заключается наша политика. Этого мы пытаемся добиться", - сказал американский дипломат.

Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет приравнено к объявлению войны Буркина-Фасо и Мали. Они также пообещали принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера.