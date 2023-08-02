В ООН выразили обеспокоенность пагубными последствиями санкций для населения Нигера

Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов отметило, что в гуманитарной помощи в этом государстве нуждаются 4,3 млн человек, большинство из которых - женщины и дети

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило обеспокоенность потенциальными пагубными последствиями санкций для населения Нигера. В сообщении для прессы, распространенном в Женеве, оно отметило, что в гуманитарной помощи в этом государстве нуждаются 4,3 млн человек, большинство из которых - женщины и дети.

"Гуманитарные организации обеспокоены потенциальными последствиями санкций и объявленной приостановкой финансовой помощи, поскольку это может иметь очень пагубные последствия для населения", - заявило УКГВ. Оно намерено "оставаться [в Нигере] и продолжать оказывать помощь наиболее уязвимым людям". По его словам, "гуманитарные операции продолжаются непрерывно, и движение по дорогам возможно и разрешено".

В понедельник гуманитарная авиаслужба ООН (UNHAS) организовала специальные рейсы в Диффу, Тахуа и Агадес для перевозки сотрудников ООН и организаций-партнеров УКГВ "после получения разрешения, предоставленного властями переходного периода".

УКГВ подчеркнуло, что "все стороны должны продолжать соблюдать гуманитарные принципы и обеспечивать беспрепятственный доступ гуманитарных работников ко всем нуждающимся людям по всей стране". Оно напомнило, что "около 4,3 млн человек в Нигере, подавляющее большинство из которых - женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи".