2 августа, 18:59,
обновлено 2 августа, 19:41

Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената из-за сообщения о вооруженном человеке

AP Photo/ Jose Luis Magana, архив
© AP Photo/ Jose Luis Magana, архив

Правоохранители призвали всех находящихся внутри зданий оставаться в укрытии

ТАСС, 2 августа. Полиция Капитолия США сообщила об обысках в зданиях Сената в связи с сообщением о нахождении там вооруженного человека.

"Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и вокруг них в ответ на звонок в службу 911, - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в Twitter. - Все находящиеся внутри [зданий Сената] должны оставаться в укрытии, поскольку в сообщении говорилось о возможном вооруженном человеке".

Полиция отметила, что пока нет никакой подтвержденной информации о выстрелах.

Согласно телеканалу NBC, экстренные службы оцепили и эвакуировали офисное здание Сената США. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация