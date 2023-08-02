Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената из-за сообщения о вооруженном человеке

Правоохранители призвали всех находящихся внутри зданий оставаться в укрытии

ТАСС, 2 августа. Полиция Капитолия США сообщила об обысках в зданиях Сената в связи с сообщением о нахождении там вооруженного человека.

"Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и вокруг них в ответ на звонок в службу 911, - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в Twitter. - Все находящиеся внутри [зданий Сената] должны оставаться в укрытии, поскольку в сообщении говорилось о возможном вооруженном человеке".

Полиция отметила, что пока нет никакой подтвержденной информации о выстрелах.

Согласно телеканалу NBC, экстренные службы оцепили и эвакуировали офисное здание Сената США.