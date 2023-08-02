2 августа, 19:51
Попытка госпереворота в Нигере

Первая группа британцев покинула Нигер

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли не уточнил, сколько именно обладателей британского паспорта выехали из африканской страны

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Граждане Великобритании начали организованно покидать Нигер, переживающий острый политический кризис. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, который сейчас находится в поездке по странам Западной и Южной Африки.

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"Первая группа британских граждан безопасно покинула Нигер. Чтобы разрешить ситуацию в Нигере, Великобритания ясно выражает поддержку мерам по ее разрешению под эгидой стран Африки и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS)", - написал глава Форин оффиса. Он не уточнил, сколько именно обладателей британского паспорта выехали из африканской страны.

Ранее в среду он назвал главным приоритетом Лондона помощь британцам в выезде из Нигера, отметив, что обсудил этот вопрос на встречах с президентами Нигерии Бола Тунубу и Ганы Наной Акуфо-Аддо. Всего во время четырехдневного турне, которое началось 31 июля, Клеверли должен посетить Гану, Нигерию и Замбию. 

Теги:
НигерВеликобританияПопытка госпереворота в Нигере
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