Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по телефону обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Обсуждался гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора", - отметила пресс-служба МИД Армении.

Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля, а также срочность обеспечения Нагорного Карабаха продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.

"Министр иностранных дел назвал случай похищения пограничными службами Азербайджана Вагифа Хачатряна, который отправлялся из Нагорного Карабаха в Армению в медицинских целях, грубым нарушением международного гуманитарного права. Он подчеркнул необходимость принятия международными партнерами четких шагов для недопущения этнических чисток со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе", - говорится в пресс-релизе МИД Армении.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.