Представитель МИД Китая обсудил с помощником министра обороны США вопросы безопасности

Американская сторона подчеркнула приверженность Пентагона поддержанию открытыми военных линий коммуникации между Соединенными Штатами и КНР

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер и глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао обсудили отношения двух стран в сфере обороны, а также вопросы безопасности. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Помощник министра также подчеркнул неизменную приверженность Пентагона поддержанию открытыми военных линий коммуникации между Соединенными Штатами и КНР", - цитирует агентство Рэтнера.

Ранее Ян Тао встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком и старшим директором по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сарой Беран. На переговорах поднималась украинская проблематика. Ян Тао также изложил жесткую позицию китайской стороны по проблеме Тайваня.