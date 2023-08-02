2 августа, 20:23
Дело Дональда Трампа

Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

AP Photo/ Charles Krupa
Дональд Трамп
© AP Photo/ Charles Krupa

Экс-президент США призвал своих сторонников вместе с ним "мирно выступить против скатывания Америки в тиранию" и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в обращении к своим сторонникам, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

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"Коррумпированный Минюст Кривого Джо (так Трамп называет президента США Джо Байдена - прим. ТАСС) вновь незаконно выдвинул обвинения против меня. По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней. Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится", - написал экс-президент в обращении, распространенном его избирательным штабом.

Трамп призвал своих сторонников вместе с ним "мирно выступить против скатывания Америки в тиранию" и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию, что является обычной практикой при политических выступлениях в США. "Но если у вас материальные проблемы из-за политики Кривого Джо и обитателей вашингтонского болота, то даже не думайте о том, чтобы что-то жертвовать!" - добавил он.

Во вторник против Трампа были выдвинуты обвинения по делу о штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. Ранее ему были предъявлены обвинения в финансовых махинациях и ненадлежащем обращении с секретными документами. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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