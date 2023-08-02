Румыния сообщила о планах производить ракеты-перехватчики SkyCeptor

Подписание соответствующего письма о намерениях между румынской Electromecanica и американской Raytheon Missiles & Defense является следующим шагом после заключения в 2022 году меморандума о взаимопонимании, отметили в министерстве экономики, предпринимательства и туризма республики

БУХАРЕСТ, 2 августа. /ТАСС/. Представители румынской компании Electromecanica и американской Raytheon Missiles & Defense подписали письмо о намерениях для производства в Румынии ракет-перехватчиков SkyCeptor. Об этом сообщило министерство экономики, предпринимательства и туризма республики.

"Подписание письма является следующим шагом после заключения в 2022 году меморандума о взаимопонимании, когда Raytheon Missiles & Defence и Electromecanica начали переговоры о производстве в Румынии ракет-перехватчиков SkyCeptor, который означает начало сотрудничества и определение его рамок", - указывается в сообщении.

Предприятие Electromecanica является филиалом национальной компании Romarm и находится в городе Плоешть (уезд Прахова).

Глава Минэкономики Штефан-Раду Опря подчеркнул в ходе церемонии, что "румынская оборонная промышленность нуждается в инвестициях и технологиях, а подписание документа свидетельствует о том, что стратегическое партнерство с США успешно функционирует".