В ООН сообщили, что более 334 тыс. суданцев стали внутренне перемещенными лицами за неделю

По данным всемирной организации, с 15 апреля, когда в стране начались столкновения, это число превысило 3 млн

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 334 тыс. жителей Судана были вынуждены покинуть свои дома за неделю, а с 15 апреля, когда в стране начались столкновения, число внутренне перемещенных лиц превысило 3 млн. Об этом сообщило ооновское Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"УКГВ предупреждает, что голод и перемещение населения из-за продолжающейся войны выходят из-под контроля", - говорится в сообщении. "Более 334 тыс. человек стали перемещенными лицами внутри страны всего за одну неделю", - отметило управление, сославшись на данные Международной организации по миграции. С 15 апреля "внутри Судана были перемещены более 3 млн человек" и более 855 тыс. суданцев "бежали в соседние страны".

Как отметило УКГВ, более 20 млн жителей Судана "сталкиваются с острой нехваткой продовольствия", а более 6 млн, или около 13% населения, находятся сейчас "в одном шаге от голода".