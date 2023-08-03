Госдеп не считает содержательным ответ Пхеньяна о сбежавшем в КНДР военном США

На запрос, который США направили Северной Корее по дипломатическим каналам, ответа по-прежнему нет, уточнил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Власти США не считают содержательным ответ Пхеньяна на их запрос относительно сбежавшего в КНДР американского военнослужащего Трэвиса Кинга. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

Говоря об ответе КНДР, он пояснил: "Это был звонок в Командование ООН в демилитаризованной зоне, он поступил в последние 48 часов. Этот звонок не был субстантивным. Это был звонок для подтверждения. На запрос, который мы направили Северной Корее по дипломатическим каналам, ответа по-прежнему нет".

Миллер отметил, говоря об ответе Пхеньяна: "Поскольку он не был субстантивным, мы, конечно, просто не считаем это каким-либо прогрессом". Он не привел других подробностей.

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. По данным СМИ, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.