Президент Бразилии упрекнул СМИ за замалчивание ситуации с Ассанжем

Основателя WikiLeaks следовало объявить героем, считает Луис Инасиу Лула да Силва

БРАЗИЛИА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил СМИ в замалчивании ситуации вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Упрек прозвучал в конце состоявшейся в среду встречи с представителями зарубежной прессы.

"Скажите мне, чем объяснить столь глухое молчание по поводу ареста нашего соратника Ассанжа, который находится [в тюрьме] в Великобритании? Он выступил с серьезнейшим обвинением в шпионаже со стороны США, в том числе за [экс-президентом Бразилии] Дилмой Руссефф. Его следовало бы объявить героем, а вместо этого его арестовали и требуют выдать США. И все молчат", - сказал он, обращаясь к корреспонденту немецкого журнала Spiegel. Ранее тот настойчиво добивался от главы государства ответа на вопрос, собирается ли он встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лула да Силва этот вопрос проигнорировал.

В США 52-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. Последние несколько лет Ассанж содержится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. В ноябре прошлого года ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pa s, призвали правительство Соединенных Штатов снять обвинения с Ассанжа.