Посол КНР в РФ заявил, что НАТО стала главной причиной обострения украинского кризиса

Чжан Ханьхуэй считает, что Североатлантический альянс уже более 30 лет "повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс стал основной причиной обострения украинского кризиса. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане. Пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса", - отметил глава диппредставительства Китая.

По оценке дипломата, "будучи пережитком холодной войны, НАТО должна была прекратить свое существование с окончанием холодной войны". "Но она продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, - продолжил он. - Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира".

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.