Лидер мятежников: Нигер не поддастся давлению и не восстановит Базума на посту президента

Абдурахман Тчиани также заявил, что в республике никто не угрожает гражданам Франции, оснований для их эвакуации нет

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Нигер не поддастся международному давлению, захватившие в стране власть военные не восстановят Мохамеда Базума на посту президента страны. Об этом заявил в среду по национальному телевидению лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, провозглашенный мятежниками главой государства.

Нигер не склонится под региональным и международным давлением с целью восстановления президента Базума, приводит слова Тчиани агентство Reuters. Он назвал незаконными и бесчеловечными санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOVACS), которое добивается от мятежников возобновления в стране конституционного порядка, освобождения Базума и его восстановления на посту главы государства.

"Ничто не помешает переходному периоду и сохранению национального суверенитета", - добавил он. "Мы сталкиваемся с внешним вмешательством, которое отвергает наш приход к власти, принесший пользу народу Нигера", - подчеркнул Тчиани.

Он также отметил, что никто в Нигере не угрожает гражданам Франции, оснований для их эвакуации нет. "У французов нет никаких объективных причин покидать Нигер, - цитирует его агентство Agence France Presse. - Граждане Франции никогда не были в Нигере объектом какой-либо угрозы".

Франция приступила 1 августа к эвакуации своих граждан из Нигера. По данным властей, желание вернуться на родину выразили 600 из 1,2 тыс. французов, стоящих на учете в посольстве в этой африканской стране. Их примеру последуют около 800 граждан Бельгии, Германии, Греции, Дании, Люксембурга и других государств.

Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите ECOVACS, который состоялся 30 июля. В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии в республику 1 августа. В крупнейших городах Нигера, включая столицу, потребителям отключают электричество на 19 часов в сутки.