Трюдо обсудил с Рамапосой украинский кризис и продовольственную безопасность

Стороны также затронули тему сотрудничества Канады и ЮАР в преддверии запланированных на 2025 год саммитов G7 и G20

ОТТАВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в ходе которого они обсудили украинский кризис и его влияние на продовольственную безопасность. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы канадского правительства.

Как отмечается в документе, Трюдо и Рамапоса обсудили двустороннее сотрудничество стран в преддверии запланированных на 2025 год саммитов G7 и G20, которые пройдут в Канаде и ЮАР соответственно. Они также коснулись "ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость уважать демократию".

Трюдо также обсудил с президентом ЮАР украинский кризис, "приветствовав усилия президента Рамапосы и других африканских лидеров по поддержанию и достижению мира". Кроме того, они обсудили глобальное влияние кризиса, в частности проблемы в сфере продовольственной безопасности, которые "в особенности затрагивают африканские страны", отмечается в заявлении.

14 мая президент ЮАР заявлял, что страны Африки работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались, однако Путин отмечал близость африканской инициативы и китайского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.