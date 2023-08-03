США рассматривают возможность создания новых военных баз на греческих островах

В поправке к законопроекту об оборонном бюджете, внесенной Палатой представителей Конгресса, содержится призыв к министру обороны и госсекретарю изучить возможности для расширения американского военного присутствия в Греции

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах. Об этом сообщает греческая газета Parapolitika.

В поправке содержится призыв к министру обороны и госсекретарю совместно изучить существующие возможности для расширения американского военного присутствия в Греции, уделяя особое внимание островам, отмечает издание. Сенат уже проголосовал за собственный законопроект, и сейчас два законодательных органа ведут переговоры, чтобы сформировать окончательный текст, который будет отправлен президенту Джо Байдену.

Издание отмечает, что согласно поправке Палаты представителей доклад должен быть подан в течение двух месяцев после подписания окончательного законопроекта (NDAA), включая следующие данные: анализ возможности создания дополнительных баз или расширения военного присутствия США в Греческой Республике, особенно на греческих островах; описание прав базирования, предоставленных Соединенным Штатам в соответствии с обновленным Соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве между США и Грецией (MDCA); описание деятельности США и инвестиций в базы, включенные в MDCA; оценка состояния сотрудничества в сфере безопасности, согласно требованиям американо-греческого законодательного акта об обороне и межпарламентском партнерстве от 2021 года (U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act).

Военное сотрудничество Греции и США

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. Согласно подписанным договоренностям, к списку из четырех американских военных баз добавлены четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильным дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.